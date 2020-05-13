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Мужчина выпал из окна и погиб в Ростове

13 мая 2020, 09:12
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпал мужчина и скончался от полученных травм, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось вечером в среду на улице Содружества. По словам горожан, ростовчанин выпал из окна многоквартирного дома.

«На Содружества в районе дома № 35 разбился мужчина. Я в этом доме живу, погибший стоял на учете в психдиспансере», — написала местная жительница.

К публикации добавлено фото, на котором показан двор, где произошла трагедия.

Ранее в Ростове мужчина во время работ упал с автокрана с большой высоты. Это произошло из-за того, что на автокране автомобиля «ЗИЛ» оторвался крепеж гидравлического цилиндра. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

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#Новости#Происшествия
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