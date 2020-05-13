Мужчина выпал из окна и погиб в Ростове

Происшествие случилось вечером в среду на улице Содружества. По словам горожан, ростовчанин выпал из окна многоквартирного дома.
«На Содружества в районе дома № 35 разбился мужчина. Я в этом доме живу, погибший стоял на учете в психдиспансере», — написала местная жительница.
К публикации добавлено фото, на котором показан двор, где произошла трагедия.
Ранее в Ростове мужчина во время работ упал с автокрана с большой высоты. Это произошло из-за того, что на автокране автомобиля «ЗИЛ» оторвался крепеж гидравлического цилиндра. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.