Почти четверть зараженных коронавирусом выздоровели в Ростовской области

Таким образом доля излечившихся пациентов составила на 13 мая 24,8%.
К сожалению, за последние сутки болезнь унесла жизнь еще одного молодого мужчины. Житель города Зверево страдал хроническими заболеваниями и поздно обратился за медицинской помощью. В общей сложности в регионе умерло 25 пациентов в возрасте от 31 до 92 лет.
Всего за последние сутки было зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составило 2033 человека. При этом в «ковидных» госпиталях в тяжелом состоянии находится 21 человек или 1,37% от всех пациентов, имеющих положительный тест на COVID-19 на сегодняшний день.