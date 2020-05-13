Почти четверть зараженных коронавирусом выздоровели в Ростовской области

Всего за последние сутки было зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составило 2033 человека. При этом в «ковидных» госпиталях в тяжелом состоянии находится 21 человек или 1,37% от всех пациентов, имеющих положительный тест на COVID-19 на сегодняшний день.