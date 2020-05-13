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Почти четверть зараженных коронавирусом выздоровели в Ростовской области

13 мая 2020, 08:15
Фото: vk.com/pravitelstvo61
В Ростовской области выздоровели 506 пациентов, инфицированных COVID-19, говорится в сообщении регионального правительства.

Таким образом доля излечившихся пациентов составила на 13 мая 24,8%.

К сожалению, за последние сутки болезнь унесла жизнь еще одного молодого мужчины. Житель города Зверево страдал хроническими заболеваниями и поздно обратился за медицинской помощью. В общей сложности в регионе умерло 25 пациентов в возрасте от 31 до 92 лет.

Всего за последние сутки было зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших составило 2033 человека. При этом в «ковидных» госпиталях в тяжелом состоянии находится 21 человек или 1,37% от всех пациентов, имеющих положительный тест на COVID-19 на сегодняшний день.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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