Полицейская погоня с задержанием водителя в Ростове попала на видео

Видео снял водитель Mercedes, который преследовал патрульный автомобиль и все комментировал. Полицейские в это время пытались догнать легковую машину.
Нарушитель не собирался останавливаться и игнорировал правила дорожного движения. В том числе он проехал на красный сигнал светофора.
Через некоторое время оператор показал развязку этой ситуации, история завершилась в пользу полицейских. Они смогли догнать лихача и задержать его.
«Когда выехал без пропуска. Полицейская погоня на Стадинонной-Шеболдаева во вторник вечером», — говорится в подписи к видео.