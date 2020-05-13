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Полицейская погоня с задержанием водителя в Ростове попала на видео

13 мая 2020, 06:16
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Интернете появилось видео, на котором показана полицейская погоня за водителем легкового автомобиля, ролик разместили в соцсети «ВКонтакте».

Видео снял водитель Mercedes, который преследовал патрульный автомобиль и все комментировал. Полицейские в это время пытались догнать легковую машину.

Нарушитель не собирался останавливаться и игнорировал правила дорожного движения. В том числе он проехал на красный сигнал светофора.

Через некоторое время оператор показал развязку этой ситуации, история завершилась в пользу полицейских. Они смогли догнать лихача и задержать его.

«Когда выехал без пропуска. Полицейская погоня на Стадинонной-Шеболдаева во вторник вечером», — говорится в подписи к видео.

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