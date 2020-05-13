Ростовчанка Лопырева занялась медитацией во время самоизоляции

После одного из сеансов медитации Лопырева заговорила о метафорической смерти и заявила, что это лучшее, что может случиться во время карантина. "Основной смысл процесса: поблагодарить за все и попрощаться со старым собой со всеми ограничивающими убеждениями и оценочными суждениями», — написала модель.
Ряд подписчиков поддержали модель в начинании и попросили поделиться ощущениями. «Вика, можно будет подробно пост о том, что почувствовали при медитации? Мне бы очень хотелось подробнее узнать об этом», — написала одна из подписчиц.
Другие усомнились, что высказанные мысли принадлежать самой Лопыревой. «Виктория, мне вот интересно, это все ваши мысли, или цитируете кого-то? Потому что, с таким восприятием и изложением жизни, вам пора организовать свою программу на телевидении, или создавать книжные переплеты», — спросил другой пользователь.