Ростовчанка Лопырева занялась медитацией во время самоизоляции

После одного из сеансов медитации Лопырева заговорила о метафорической смерти и заявила, что это лучшее, что может случиться во время карантина. "Основной смысл процесса: поблагодарить за все и попрощаться со старым собой со всеми ограничивающими убеждениями и оценочными суждениями», — написала модель.