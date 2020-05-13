Ростовчанки выстроились в очереди возле пенсионных фондов за обещанными выплатами

«Таганрогское управление пенсионного фонда приступило к приему заявлений на единовременную выплату за каждого ребенка. Все пособия можно оформить через интернет. Зачем идти пешком в отделение фонда?», — спрашивают очевидцы.
На фотографии видно, что десятки женщин стоят в очереди на улице возле Фонда, дистанции между ними нет, но некоторые из них все же надели маски. Еще одна огромная очередь из желающих получить выплаты образовалась возле отделения ПФ в Ростове.
В региональной полиции прокомментировали, что обращений по факту очередей у отделений ПФ в МВД не было.