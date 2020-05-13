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Ростовчанки выстроились в очереди возле пенсионных фондов за обещанными выплатами

13 мая 2020, 15:45
Фото: Telegram-канал «Ростов №1»
В Ростове-на-Дону, а также в Таганроге возле входа в отделения пенсионного фонда женщины выстроились в огромные очереди за пособиями на детей, которые обещал президент в качестве дополнительной меры в период распространения коронавирусной инфекции, сообщают в соцсетях.

«Таганрогское управление пенсионного фонда приступило к приему заявлений на единовременную выплату за каждого ребенка. Все пособия можно оформить через интернет. Зачем идти пешком в отделение фонда?», — спрашивают очевидцы.

Фото: vk.com/rostovnadonu

На фотографии видно, что десятки женщин стоят в очереди на улице возле Фонда, дистанции между ними нет, но некоторые из них все же надели маски. Еще одна огромная очередь из желающих получить выплаты образовалась возле отделения ПФ в Ростове.

В региональной полиции прокомментировали, что обращений по факту очередей у отделений ПФ в МВД не было.

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