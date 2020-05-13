Сетевые атаки на «Бессмертный полк» в Ростовской области назвали «уродством»

Руководитель детско-молодежной организации «Донцы» Леонид Бабич рассказал, что молодые казаки ко Дню Победы провели в Сети акцию «Георгиевская ленточка», ухаживали за памятниками, совершеннолетние участники — помогали ветеранам (копали огород, заборы красили, бетонировали), младшие — рисовали открытки и делали подарки участникам войны. «Все активно приняли участие в акции „Бессмертный полк“. Несколько дней назад я узнал, что какие-то люди сделали вбросы с фотографиями фашистских преступников. Это пренебрежение к исторической памяти нашего народа и унижение тех людей, которые помнят и чтят День Победы. Самое обидное — что об этом могут узнать ветераны. Надеюсь, что когда этих людей найдут, то накажут по закону, чтобы другим неповадно было», — отметил Бабич.