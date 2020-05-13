Сетевые атаки на «Бессмертный полк» в Ростовской области назвали «уродством»

Представитель штаба «Бессмертного полка» Ростовской области Андрей Кудряков сообщил в социальной сети, что в День Победы некоторые люди пытались включить в ресурсы «Бессмертного полка» пособников фашистского режима: атамана Петра Краснова, фашистского пособника атамана Андрея Шкуро и самого Адольфа Гитлера.
«Но их действия были заблокированы модераторами-добровольцами „Бессмертного полка“ региона. И когда эти попытки не увенчались успехом, был сделан вброс — создана страница-клон „Бессмертного полка“, и уже на ней была опубликована фотография Генриха Гиммлера [одного из главных деятелей Третьего рейха — RostovGazeta]», — рассказал Кудряков. Он заверил, что «Бессмертный полк» никогда не размещал, не размещает и не будет размещать фото человека, причастного к преступлениям против человечества.
Известно, что организаторы федеральной акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ больше 600 IP-адресов, с которых хакеры отправляли информацию. Большая часть из них принадлежит пользователям из Германии, Нидерландов, Финляндии, Украины. Были атаки и с территории России.
Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин рассказал, что 9 мая в регионе были проведены акции, которые помогали создавать атмосферу всенародного праздника и единения: окна победы (жители рисовали на стеклах символику 9 мая), всенародное исполнение «Дня Победы» и многие другие. «И конечно, проводилась акция „Бессмертный полк онлайн“. Она проходила на федеральном уровне: транслировалась в Интернете. В Ростовской области была своя акция, которая заключалась в публикации историй и фото своих родственников-фронтовиков с заменой аватара в популярных социальных сетях. Только региональную акцию поддержали больше 20 тысяч человек», — рассказал Лескин.
Он отметил, что проведение акций не могло обойтись без провокаций, которые были спланированы. «Почему спланированы? Атаки на федеральную сеть были совершены из разных государств. Единичная загрузка фото проходила в разных регионах. Но несмотря на свою спланированность, она не нашла массового отклика, потому что ее может поддержать только неуравновешенный человек со сбитыми моральными ориентирами или тот, кто вообще не понимает контекста отечественной истории», — считает собеседник.
Руководитель детско-молодежной организации «Донцы» Леонид Бабич рассказал, что молодые казаки ко Дню Победы провели в Сети акцию «Георгиевская ленточка», ухаживали за памятниками, совершеннолетние участники — помогали ветеранам (копали огород, заборы красили, бетонировали), младшие — рисовали открытки и делали подарки участникам войны. «Все активно приняли участие в акции „Бессмертный полк“. Несколько дней назад я узнал, что какие-то люди сделали вбросы с фотографиями фашистских преступников. Это пренебрежение к исторической памяти нашего народа и унижение тех людей, которые помнят и чтят День Победы. Самое обидное — что об этом могут узнать ветераны. Надеюсь, что когда этих людей найдут, то накажут по закону, чтобы другим неповадно было», — отметил Бабич.
Председатель городской организации ветеранов Валентин Герба рассказал, что ему поступило несколько десятков звонков с осуждением тех людей, которые устроили атаку. «Ветераны просят найти этих преступников и наказать. Это же уродство. Размещать нацистов рядом с людьми, которые завоевывали Победу — преступление», — считает он. Валентин Герба сообщил, что в Ростове 485 непосредственных участников войны, которые переживают из-за искажения истории войны, которая происходит в мире.