rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, когда донские медики получат положенные выплаты

13 мая 2020, 10:07
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области выплаты медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, должны перечислить в среду, заявил губернатор Василий Голубев.

Глава региона поручил перечислить все полагающиеся выплаты до конца дня. Эта информация прозвучала на заседании регионального штаба.

«К четвергу не должно остаться ни одного человека, работающего в больницах, который не получил бы деньги. Главы муниципалитетов несут личную ответственность за это», — сообщил губернатор.

Он добавил, что если хоть кто-то не получит деньги, то в ситуации будет разбираться контрольное управление при главе области.

Добавим, что в регионе за все время зарегистрировали более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Число тяжелобольных коронавирусом увеличилось в Ростовской областиСреди погибших от коронавируса ростовчан есть наркоманы и зараженные ВИЧВ Ростовской области показали, как выглядят легкие зараженных коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28