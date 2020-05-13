Стало известно, когда донские медики получат положенные выплаты

Глава региона поручил перечислить все полагающиеся выплаты до конца дня. Эта информация прозвучала на заседании регионального штаба.
«К четвергу не должно остаться ни одного человека, работающего в больницах, который не получил бы деньги. Главы муниципалитетов несут личную ответственность за это», — сообщил губернатор.
Он добавил, что если хоть кто-то не получит деньги, то в ситуации будет разбираться контрольное управление при главе области.
Добавим, что в регионе за все время зарегистрировали более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом.