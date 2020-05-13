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Условия для отмены режима самоизоляции не выполнили в Ростовской области

13 мая 2020, 16:04
Фото: pixabay.com
В Ростовской области не удалось выполнить один из трех показателей, необходимых для выхода из режима самоизоляции, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Ранее Роспотребнадзор озвучил показатели, которых надо достичь для отмены ограничений. Это коэффициент распространения болезни, наличие свободных коек в ковидных госпиталях и число тестов, выполняемых в сутки.

По нормативу необходимо делать 70 тестов на 100 тысяч населения. В Ростовской области этот показатель составляет 55 тестов.

«У нас сформирован резерв по лабораториям. В течение двух недель мы сможем выйти на норматив», — заявил Ковалев.

Губернатор Василий Голубев заявил, что на норматив надо выйти за неделю. В данный момент в регионе зарегистрировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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