Условия для отмены режима самоизоляции не выполнили в Ростовской области

Ранее Роспотребнадзор озвучил показатели, которых надо достичь для отмены ограничений. Это коэффициент распространения болезни, наличие свободных коек в ковидных госпиталях и число тестов, выполняемых в сутки.
По нормативу необходимо делать 70 тестов на 100 тысяч населения. В Ростовской области этот показатель составляет 55 тестов.
«У нас сформирован резерв по лабораториям. В течение двух недель мы сможем выйти на норматив», — заявил Ковалев.
Губернатор Василий Голубев заявил, что на норматив надо выйти за неделю. В данный момент в регионе зарегистрировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом.