В Москве индекс самоизоляции опустился до трех баллов

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, столичная городская активность столицы в семь утра стала уменьшаться до четырех баллов. Далее снижение фиксировалось и в ряде областных населенных пунктов. Немного лучше чем в центре ситуация с дисциплинированностью граждан обстоит в Люберцах (три балла), Балашиха (примерно три с половиной) и Московский (четыре балла).