rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Москве индекс самоизоляции опустился до трех баллов

13 мая 2020, 09:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сервис «Яндекс» провел исследование, в соответствии с результатами которого утром тринадцатого мая индекс самоизоляции в Москве составил три балла при максимальных пяти. Следовательно, на улицах города очень много людей.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, столичная городская активность столицы в семь утра стала уменьшаться до четырех баллов. Далее снижение фиксировалось и в ряде областных населенных пунктов. Немного лучше чем в центре ситуация с дисциплинированностью граждан обстоит в Люберцах (три балла), Балашиха (примерно три с половиной) и Московский (четыре балла).

Отмечается, что уровень городской активности оценивается по шкале от ноля до пяти, где ноль — низкий уровень самоизоляции, а пять — повышенный, свидетельствующий о том, что люди остались дома.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28