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В Ростовской области опровергли фейк, что на выплаты на детей не хватит денег

13 мая 2020, 12:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Денег на выплаты пособий на детей хватит на всех, заявил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Ростовской области Евгений Петров.

Как сообщил Петров во время брифинга в региональном правительстве, денег хватит на всех жителей региона, не зависимо от того, когда именно они подадут заявление на выплату — сейчас или через месяц.

В области уже выплатили 500 миллионов рублей по принятым ранее заявлениям и по мере поступления новых заявлений выплаты производят в течение восьми рабочих дней. Финансовых проблем на сегодняшний день нет, указанные траты учтены в бюджете Пенсионного фонда, и жители области могут быть уверены, что получат деньги, даже если подадут заявление в конце сентября.

Напомним, о новых мерах поддержки семей с детьми 11 мая сообщил президент России Владимир Путин.

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