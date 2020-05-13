В Ростовской области опровергли фейк, что на выплаты на детей не хватит денег

В области уже выплатили 500 миллионов рублей по принятым ранее заявлениям и по мере поступления новых заявлений выплаты производят в течение восьми рабочих дней. Финансовых проблем на сегодняшний день нет, указанные траты учтены в бюджете Пенсионного фонда, и жители области могут быть уверены, что получат деньги, даже если подадут заявление в конце сентября.