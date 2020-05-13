В Ростовской области показали, как выглядят легкие зараженных коронавирусом

Быковская продемонстрировала слайды с компьютерной томографии. На легких были видны темные и светлые пятна.
По словам министра, если появляются светлые пятна, то это говорит о начале необратимых процессов. Она уточнила, что матовое стекло появляется при кровотечениях, когда легкие не могут дышать.
Быковская рассказала, что ситуация может резко ухудшиться в течение нескольких часов. Всего в регионе скончались уже 25 человек с подтвержденным диагнозом, у большинства из них были сопутствующие заболевания.
За все время в области зарегистрировали уже более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом.