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За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

13 мая 2020, 08:13
Фото: vk.com/pravitelstvo61
В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 87 человек, которые проживают в 26 территориях, проинформировали в облправительстве.

Новые случаи зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах. Также заболевшие есть в Азовском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском районах.

Кроме того, случаи заболевания зарегистрировали в Ремонтненском, Сальском, Семикаракорском, Шолоховском районах. За все время в регионе заразились уже 2033 человека.

В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались. Под медицинским наблюдением находятся 6809 граждан.

Отмечается, что в области проведено более 57,5 тысячи исследований на коронавирус.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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