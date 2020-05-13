За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

Новые случаи зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах. Также заболевшие есть в Азовском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском районах.
Кроме того, случаи заболевания зарегистрировали в Ремонтненском, Сальском, Семикаракорском, Шолоховском районах. За все время в регионе заразились уже 2033 человека.
В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались. Под медицинским наблюдением находятся 6809 граждан.
Отмечается, что в области проведено более 57,5 тысячи исследований на коронавирус.