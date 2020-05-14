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Более половины новых «ковидных» больных в Ростовской области оказались старше 46 лет

14 мая 2020, 08:37
Фото: donland.ru
На людей от 46 до 56 лет пришлось 53,85% от общего количества новых больных с коронавирусом в Ростовской области, сообщили 14 мая в региональном правительстве.

Еще 26,9% составили жители области возрастом от 18 до 45 лет, 3,85% — дети. На пожилых пациентов от 66 до 79 лет и старше 80 лет пришлось 12,8% и 2,6% соответственно.

Всего на 14 мая в области выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составило 2111 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7245 человек, сняли с наблюдения более 20 тысяч жителей региона.

Кроме того, за последние сутки в области провели свыше трех тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

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