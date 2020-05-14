Детскую поликлинику в Ростове достроят в 2020 году

На улице Профсоюзной уже завершается строительство медицинского учреждения. Поликлиника предназначена для оказания амбулаторной помощи и рассчитана на 250 посещений в сутки.
Площадь здания составляет 4,6 тысячи квадратных метров, в нем будут работать отделения лечебной и неотложной помощи, педиатрическое отделение, кабинеты врачей консультативного приема, хирургическое отделение. Стоимость строительства превысила 338 миллионов рублей.
«Строительная готовность составляет 98%. Сейчас проходят отделочные работы, также специалисты благоустраивают прилегающую территорию», — заявил замглавы Минстроя региона Федор Абаджев.
Он добавил, что объект введут в эксплуатацию до конца второго квартала 2020 года.