Детскую поликлинику в Ростове достроят в 2020 году

В Ростове-на-Дону в текущем году сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику, которую строят в Железнодорожном районе, сообщили в правительстве региона.

На улице Профсоюзной уже завершается строительство медицинского учреждения. Поликлиника предназначена для оказания амбулаторной помощи и рассчитана на 250 посещений в сутки. Площадь здания составляет 4,6 тысячи квадратных метров, в нем будут работать отделения лечебной и неотложной помощи, педиатрическое отделение, кабинеты врачей консультативного приема, хирургическое отделение. Стоимость строительства превысила 338 миллионов рублей. «Строительная готовность составляет 98%. Сейчас проходят отделочные работы, также специалисты благоустраивают прилегающую территорию», — заявил замглавы Минстроя региона Федор Абаджев. Он добавил, что объект введут в эксплуатацию до конца второго квартала 2020 года. Материалы по теме Инфекционную больницу на 200 мест построят в Ростовской области Сцену с амфитеатром на пять тысяч мест построят в донской станице Водовод за 500 млн рублей построят в Ростовской области