«Газпром» объяснил важность ТО газовых оборудований в Ростове в период коронавируса

Во время распространения коронавирусной инфекции жители Ростовской области жалуются на необходимость техобслуживания, люди боятся плановых ТО газовых приборов во время самоизоляции. Ростовчане переживают, что сотрудники газовой компании обходят каждую квартиру лично и могут представлять опасность.
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - организация с непрерывным процессом деятельности и одним из видов ее деятельности является техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.
«Основная цель технического обслуживания – обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования и исключить возможность происшествий, таких как отравление СО, пожар, взрыв и т.д. с непредсказуемыми последствиями. Абонент, заключивший договор о техническом обслуживании оборудования, обязан предоставить доступ сотрудникам специализированной организации для исполнения в срок договорных обязательств», - отмечают в организации.
Техобслуживание газового оборудования проводят не реже одного раза в год, работы выполняются по согласованным с управляющими компаниями или ТСЖ графиками. При выполнении минимального перечня работ необходим доступ во все помещения, где расположено газоиспользующее оборудование.
«Все сотрудники служб обеспечены защитными масками и используют для обработки антисептические средства. Кроме того, все работники проводят в течение дня необходимый контроль температуры тела и при общении с потребителями соблюдают социальную дистанцию. Не выполненное своевременно техническое обслуживание газоиспользующего оборудования ставит под угрозу жизни неопределенного круга лиц. Падение давления в газопроводе потенциально говорит о том, что существует утечка газа, что может привести к взрыву и пожару. В этом случае повторный пуск газа возможен только после тщательной проверки газового оборудования во всех квартирах», - добавили в пресс-службе организации.