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«Газпром» объяснил важность ТО газовых оборудований в Ростове в период коронавируса

14 мая 2020, 10:32
Фото: пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Не выполненное своевременно техническое обслуживание газоиспользующего оборудования ставит под угрозу жизни неопределенного круга лиц, объясняют сотрудники пресс-службы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Во время распространения коронавирусной инфекции жители Ростовской области жалуются на необходимость техобслуживания, люди боятся плановых ТО газовых приборов во время самоизоляции. Ростовчане переживают, что сотрудники газовой компании обходят каждую квартиру лично и могут представлять опасность.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - организация с непрерывным процессом деятельности и одним из видов ее деятельности является техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

«Основная цель технического обслуживания – обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования и исключить возможность происшествий, таких как отравление СО, пожар, взрыв и т.д. с непредсказуемыми последствиями. Абонент, заключивший договор о техническом обслуживании оборудования, обязан предоставить доступ сотрудникам специализированной организации для исполнения в срок договорных обязательств», - отмечают в организации.

Техобслуживание газового оборудования проводят не реже одного раза в год, работы выполняются по согласованным с управляющими компаниями или ТСЖ графиками. При выполнении минимального перечня работ необходим доступ во все помещения, где расположено газоиспользующее оборудование.

«Все сотрудники служб обеспечены защитными масками и используют для обработки антисептические средства. Кроме того, все работники проводят в течение дня необходимый контроль температуры тела и при общении с потребителями соблюдают социальную дистанцию. Не выполненное своевременно техническое обслуживание газоиспользующего оборудования ставит под угрозу жизни неопределенного круга лиц. Падение давления в газопроводе потенциально говорит о том, что существует утечка газа, что может привести к взрыву и пожару. В этом случае повторный пуск газа возможен только после тщательной проверки газового оборудования во всех квартирах», - добавили в пресс-службе организации.

#Новости#Общество
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