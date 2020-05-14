«Газпром» объяснил важность ТО газовых оборудований в Ростове в период коронавируса

«Все сотрудники служб обеспечены защитными масками и используют для обработки антисептические средства. Кроме того, все работники проводят в течение дня необходимый контроль температуры тела и при общении с потребителями соблюдают социальную дистанцию. Не выполненное своевременно техническое обслуживание газоиспользующего оборудования ставит под угрозу жизни неопределенного круга лиц. Падение давления в газопроводе потенциально говорит о том, что существует утечка газа, что может привести к взрыву и пожару. В этом случае повторный пуск газа возможен только после тщательной проверки газового оборудования во всех квартирах», - добавили в пресс-службе организации.