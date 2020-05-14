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Гипермаркет «Окей» отменил антисанитарный «масочный режим» в Ростове

14 мая 2020, 06:03
Фото: RostovGazeta
Гипермаркет "Окей"
Сотрудники гипермаркета «Окей» на улице Комарова в Ростове-на-Дону перестали выдавать «нарезные» маски из марлевки, а кассиры уже не требуют купить и надеть маски, передает журналист RostovGazeta.

Ровно неделю продлился «масочный» режим в магазине «Окей» в Северном микрорайоне. Сначала на входе работники сами нарезали из марлевки маски для каждого покупателя, затем выдавали «готовые» — нарезанную ткань, имитирующую маску. Одна маска здесь стоила еще неделю назад 60 рублей, через несколько дней цены снизили и пять масок уже продавали по 149 рублей.В среду (13 мая) охранник гипермаркета заявил, что «от кассира зависит, потребует надеть маску или нет».

Добавим, что на входе в «Окей» сотрудники теперь не предлагают взять самодельную марлевую маску и многие покупатели продолжают игнорировать «масочный» режим, который сохраняется в регионе.

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