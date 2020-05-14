Гипермаркет «Окей» отменил антисанитарный «масочный режим» в Ростове

Ровно неделю продлился «масочный» режим в магазине «Окей» в Северном микрорайоне. Сначала на входе работники сами нарезали из марлевки маски для каждого покупателя, затем выдавали «готовые» — нарезанную ткань, имитирующую маску. Одна маска здесь стоила еще неделю назад 60 рублей, через несколько дней цены снизили и пять масок уже продавали по 149 рублей.В среду (13 мая) охранник гипермаркета заявил, что «от кассира зависит, потребует надеть маску или нет».