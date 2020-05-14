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Курортный сбор в 2020 году не будут взимать в Краснодарском крае

14 мая 2020, 09:15
Фото: instagram.com/kondratyevvi
До 1 января 2021 года в Краснодарском крае не будут взимать курортный сбор с приезжающих на отдых туристов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«С 1 июня возобновят работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. При этом пляжи и общественные места будут закрыты», — сообщил Кондратьев.

Кроме того, для въезда в край из других регионов понадобится пропуск или путевка в санаторий. При этом пребывание в санатории должно быть не менее 14 дней.

Ограничения ввели из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Ростовской области на 14 мая выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составило 2111 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7245 человек, сняли с наблюдения более 20 тысяч жителей региона.

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