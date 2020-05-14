Курортный сбор в 2020 году не будут взимать в Краснодарском крае

«С 1 июня возобновят работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. При этом пляжи и общественные места будут закрыты», — сообщил Кондратьев.
Кроме того, для въезда в край из других регионов понадобится пропуск или путевка в санаторий. При этом пребывание в санатории должно быть не менее 14 дней.
Ограничения ввели из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Ростовской области на 14 мая выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составило 2111 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7245 человек, сняли с наблюдения более 20 тысяч жителей региона.