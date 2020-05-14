Массовые нарушения при продаже рыбы выявили в Ростове

Проверки прошли в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2020». Полицейские успели проверить 23 торговые точки на одном из рынков Ростова.
«В семи магазинах отсутствовали ветеринарно-сопроводительная и товарно-транспортная документация на некоторые виды рыб. Еще в одном павильоне не было маркировки на рыбу», — сказано в сообщении.
Всего полицейские составили семь административных протоколов. В дальнейшем оперативники выяснили, что информация о квотах и разрешениях, выданных в других регионах, отсутствует.
Отмечается, что всю рыбу изъяли и после расследования она будет уничтожена.