rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Массовые нарушения при продаже рыбы выявили в Ростове

14 мая 2020, 06:33
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове-на-Дону проверили торгующие рыбой магазины и выявили ряд нарушений, сообщили в региональном УМВД.

Проверки прошли в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2020». Полицейские успели проверить 23 торговые точки на одном из рынков Ростова.

«В семи магазинах отсутствовали ветеринарно-сопроводительная и товарно-транспортная документация на некоторые виды рыб. Еще в одном павильоне не было маркировки на рыбу», — сказано в сообщении.

Всего полицейские составили семь административных протоколов. В дальнейшем оперативники выяснили, что информация о квотах и разрешениях, выданных в других регионах, отсутствует.

Отмечается, что всю рыбу изъяли и после расследования она будет уничтожена.

Материалы по теме
Стали известны подробности о незаконном автопробеге в РостовеДепутат в Донецке три года незаконно получал пенсию по инвалидностиДело завели из-за незаконных проверок бизнеса полицейскими в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28