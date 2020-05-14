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Меньше бояться коронавируса стали жители Ростова

14 мая 2020, 10:11
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова-на-Дону привыкли к опасности и стали меньше бояться коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Он уточнил, что люди стали менее бдительно относиться к заболеванию. Так, некоторые неправильно носят маску и не как следует обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.

Отмечается, что в городе все меньше соблюдают социальное дистанцирование. Люди стали чаще появляться на улице, что подтверждает низкий показатель индекса самоизоляции.

Ковалев рассказал, что при ухудшении эпидемиологической ситуации введенные ограничения введут снова.

В данный момент в области зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос до 50,2 случая на 100 тысяч населения.

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