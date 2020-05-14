Меньше бояться коронавируса стали жители Ростова

Он уточнил, что люди стали менее бдительно относиться к заболеванию. Так, некоторые неправильно носят маску и не как следует обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.
Отмечается, что в городе все меньше соблюдают социальное дистанцирование. Люди стали чаще появляться на улице, что подтверждает низкий показатель индекса самоизоляции.
Ковалев рассказал, что при ухудшении эпидемиологической ситуации введенные ограничения введут снова.
В данный момент в области зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос до 50,2 случая на 100 тысяч населения.