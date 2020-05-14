Нелегальные поисковики разворотили места боев ВОВ в Ростовской области

«Неизвестный нам поисковый отряд или группа нелегалов работали в этих местах довольно продолжительное время. Всюду следы найденных боеприпасов и ржавый металл войны. Но главное- ямы за собой не засыпаны.», — говорится в сообщении.
В оставленные ямы могут попасть скот и дикие звери, для которых такое падение может закончиться тяжелой травмой или даже смертью. «Из-за таких накопанных ям у многих возникают конфликтные ситуации с собственниками земли, егерями и местными жителями», — пишут представители поискового отряда.
Напомним, часть братских могил времен ВОВ в Ростовской области находятся неудовлетворительном состоянии.