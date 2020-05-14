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Нелегальные поисковики разворотили места боев ВОВ в Ростовской области

14 мая 2020, 09:36
Фото: vk.com/mius_front
В Ростовской области нелегальные копатели разрыли и оставили после себя ямы на местах боев 1941-42 годов на Самбек Фронте, сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

«Неизвестный нам поисковый отряд или группа нелегалов работали в этих местах довольно продолжительное время. Всюду следы найденных боеприпасов и ржавый металл войны. Но главное- ямы за собой не засыпаны.», — говорится в сообщении.

В оставленные ямы могут попасть скот и дикие звери, для которых такое падение может закончиться тяжелой травмой или даже смертью. «Из-за таких накопанных ям у многих возникают конфликтные ситуации с собственниками земли, егерями и местными жителями», — пишут представители поискового отряда.

Напомним, часть братских могил времен ВОВ в Ростовской области находятся неудовлетворительном состоянии.

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