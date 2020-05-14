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«Ночь музеев» в формате онлайн пройдет в Ростовской области 16 мая

14 мая 2020, 07:33
Фото: donland.ru
ночь музеев
Ежегодная акция «Ночь музеев» в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом пройдет в режиме онлайн, сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

Мероприятие пройдет 16 мая, с 16.00 музеи Ростовской области присоединятся к акции «Ночь музеев — 2020» на официальных каналах YouTube, официальных сайтах и в социальных сетях. Пользователи смогут увидеть тематические экскурсии по музеям области, видеоконцерты, виртуальные экскурсии по выставкам, мастер-классы, онлайн-трансляции и ряд других мероприятий.

Основной задачей ежегодной акции является привлечение внимания многомиллионной российской аудитории к музейным шедеврам и коллекциям, истории и культурному наследию с помощью тематических мероприятий в музеях.

Напомним, коронавирусом в Ростовской области уже заболели более двух тысяч человек.

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