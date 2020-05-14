«Ночь музеев» в формате онлайн пройдет в Ростовской области 16 мая

Мероприятие пройдет 16 мая, с 16.00 музеи Ростовской области присоединятся к акции «Ночь музеев — 2020» на официальных каналах YouTube, официальных сайтах и в социальных сетях. Пользователи смогут увидеть тематические экскурсии по музеям области, видеоконцерты, виртуальные экскурсии по выставкам, мастер-классы, онлайн-трансляции и ряд других мероприятий.