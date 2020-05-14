rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчан пригласили на онлайн игру Мозгобойня

14 мая 2020, 15:12
Фото: portal.mozgo.com
Мозгобойня live и RostovGazeta запускают масштабные интеллектуальные соревнования. Игра состоится 29 мая в онлайн-формате. Подписчики RostovGazeta в соцсети "ВКонтакте" смогут принять участие в состязаниях совершенно бесплатно.

Каждый, кто хочет побороться за честь города, должен оставить комментарий к посту, а также продолжать проявлять активность в паблике в течение недели. RostovGazeta по итогам этого времени пригласит наиболее отличившихся участников на Мозгобойню live. В игре будут состязаться команды из всех городов России. Количество участников в каждой из них - до 10 человек.

В рамках Мозгобойня live пройдут семь туров, каждый из которых будет состоять из семи вопросов. Длиться она будет по 1,5-2 часа. У каждого тура будет свое направление, что позволит сделать игру интереснее. Так, предполагаются музыкальный, текстовой, блиц-тур и тур с картинками. Будут и специальные туры для постоянных читателей RostovGazeta.

Высокотехнологичная IT-платформа является отличительной чертой игры. Благодаря ей участники могут смотреть прямую трансляцию и делиться ею с командой, отвечать прямо на экране трансляции, а также подавать апелляцию, если, по их мнению, ответ будет засчитан неверно.

В скором времени на платформу будет добавлен индивидуальный чат внутри команд, а также чат для общения с другими командами. В паблике RostovGazeta можно будет отслеживать новости с поля соревнований.

Участники Мозгобойни Live смогут доказать, что жители Ростова-на-Дону - самые умные!

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28