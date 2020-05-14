Ростовчан пригласили на онлайн игру Мозгобойня

Каждый, кто хочет побороться за честь города, должен оставить комментарий к посту, а также продолжать проявлять активность в паблике в течение недели. RostovGazeta по итогам этого времени пригласит наиболее отличившихся участников на Мозгобойню live. В игре будут состязаться команды из всех городов России. Количество участников в каждой из них - до 10 человек.
В рамках Мозгобойня live пройдут семь туров, каждый из которых будет состоять из семи вопросов. Длиться она будет по 1,5-2 часа. У каждого тура будет свое направление, что позволит сделать игру интереснее. Так, предполагаются музыкальный, текстовой, блиц-тур и тур с картинками. Будут и специальные туры для постоянных читателей RostovGazeta.
Высокотехнологичная IT-платформа является отличительной чертой игры. Благодаря ей участники могут смотреть прямую трансляцию и делиться ею с командой, отвечать прямо на экране трансляции, а также подавать апелляцию, если, по их мнению, ответ будет засчитан неверно.
В скором времени на платформу будет добавлен индивидуальный чат внутри команд, а также чат для общения с другими командами. В паблике RostovGazeta можно будет отслеживать новости с поля соревнований.
Участники Мозгобойни Live смогут доказать, что жители Ростова-на-Дону - самые умные!