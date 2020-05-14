Ростовчан пригласили на онлайн игру Мозгобойня

Каждый, кто хочет побороться за честь города, должен оставить комментарий к посту, а также продолжать проявлять активность в паблике в течение недели. RostovGazeta по итогам этого времени пригласит наиболее отличившихся участников на Мозгобойню live. В игре будут состязаться команды из всех городов России. Количество участников в каждой из них - до 10 человек.