Ростовчане пожаловались на массовое несоблюдение масочного режима

Местная жительница рассказала, что решила проехать в автобусе. Она оказалась единственной, кто был в маске. «Кто знает, у нас введен масочный режим или нет? У всех девять жизней что ли? Я также начала обращать внимание на салоны других автобусов, там была аналогичная ситуация», — возмутилась ростовчанка.
Она добавила видео, показав пассажиров без масок. Пользователи в комментариях попросили автора публикации следить за собой, а не за другими.
Ранее появилась информация, что в регионе производство лицевых масок увеличили в три раза. В данный момент в области зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом.