Ростовчане пожаловались на массовое несоблюдение масочного режима

Местная жительница рассказала, что решила проехать в автобусе. Она оказалась единственной, кто был в маске. «Кто знает, у нас введен масочный режим или нет? У всех девять жизней что ли? Я также начала обращать внимание на салоны других автобусов, там была аналогичная ситуация», — возмутилась ростовчанка.