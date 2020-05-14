rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане пожаловались на массовое несоблюдение масочного режима

14 мая 2020, 08:36
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону местные жители игнорируют требование носить на улице маску, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что решила проехать в автобусе. Она оказалась единственной, кто был в маске. «Кто знает, у нас введен масочный режим или нет? У всех девять жизней что ли? Я также начала обращать внимание на салоны других автобусов, там была аналогичная ситуация», — возмутилась ростовчанка.

Она добавила видео, показав пассажиров без масок. Пользователи в комментариях попросили автора публикации следить за собой, а не за другими.

Ранее появилась информация, что в регионе производство лицевых масок увеличили в три раза. В данный момент в области зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
В Ростовской области еще 78 человек заболели коронавирусомСтало известно, где живут новые зараженные коронавирусом в Ростовской областиВ Ростовской области 20 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28