С 15 мая вернут льготы на проезд в Ростовской области

По словам Тюрина, 12 мая региональное правительство подписало соответствующее постановление.
Бесплатный проезд для льготных категорий населения отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 28 марта 2020 года.
Кроме того, в правительстве рассказали, что спецпропуска, выданные с 20 по 22 марта, будут действовать до особого распоряжения. Изначально срок их действия планировали ограничить 15 мая. Кроме того, с 15 мая будут поэтапно отменять введенные в регионе ограничения, первыми откроют ярмарки и непродовольственные магазины.