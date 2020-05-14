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С 15 мая вернут льготы на проезд в Ростовской области

14 мая 2020, 07:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области с 15 мая восстановят право бесплатного проезда в общественном транспорте для льготников, сообщил начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

По словам Тюрина, 12 мая региональное правительство подписало соответствующее постановление.

Бесплатный проезд для льготных категорий населения отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 28 марта 2020 года.

Кроме того, в правительстве рассказали, что спецпропуска, выданные с 20 по 22 марта, будут действовать до особого распоряжения. Изначально срок их действия планировали ограничить 15 мая. Кроме того, с 15 мая будут поэтапно отменять введенные в регионе ограничения, первыми откроют ярмарки и непродовольственные магазины.

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