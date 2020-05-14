С 15 мая вернут льготы на проезд в Ростовской области

Кроме того, в правительстве рассказали, что спецпропуска, выданные с 20 по 22 марта, будут действовать до особого распоряжения. Изначально срок их действия планировали ограничить 15 мая. Кроме того, с 15 мая будут поэтапно отменять введенные в регионе ограничения, первыми откроют ярмарки и непродовольственные магазины.