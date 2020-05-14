Уголовное дело завели из-за фото Гиммлера в «Бессмертном полку» Ростова

Неизвестные загрузили в Интернете фото Гиммлера и подписали, что это полковник Василий Алексеев. Фото предназначались для шествия «Бессмертного полка», которое провели в онлайн-режиме.
Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета с изображением Адольфа Гитлера. В комментариях было указано, что это участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
По фактам реабилитации нацизма возбудили уголовные дела. Сейчас устанавливаются личности людей, причастных к совершению преступлений.
Также будут проверены другие попытки размещения аналогичного контента в Интернете.