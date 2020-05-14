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Уголовное дело завели из-за фото Гиммлера в «Бессмертном полку» Ростова

14 мая 2020, 09:13
Фото: Бессмертный полк онлайн / vk.com
Уголовное дело возбудили из-за публикации снимка рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте «Бессмертного полка», проинформировали в Следственном комитете РФ.

Неизвестные загрузили в Интернете фото Гиммлера и подписали, что это полковник Василий Алексеев. Фото предназначались для шествия «Бессмертного полка», которое провели в онлайн-режиме.

Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета с изображением Адольфа Гитлера. В комментариях было указано, что это участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

По фактам реабилитации нацизма возбудили уголовные дела. Сейчас устанавливаются личности людей, причастных к совершению преступлений.

Также будут проверены другие попытки размещения аналогичного контента в Интернете.

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