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В Ростове впервые число выздоровевших превысило количество новых зараженных COVID-19

14 мая 2020, 09:36
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в первый раз количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число новых случаев, сообщили в городской администрации.

За последние 24 часа в городе зарегистрировали 27 новых заболевших, за это же время 33 пациента выздоровели. Такая статистика была получена впервые.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1226 человек, из них — 129 детей. В обсерваторе находятся 26 местных жителей.

За все время в городе зарегистрировали 598 случаев заболевания, умерли 14 пациентов.

Добавим, что в Ростовской области заразились более 2,1 тысячи человек. Среди заболевших есть несовершеннолетние.

Добавим, что работодателям в Ростовской области посоветовали отправить в отпуск сотрудников с детьми.

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