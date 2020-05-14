В Ростове впервые число выздоровевших превысило количество новых зараженных COVID-19

За последние 24 часа в городе зарегистрировали 27 новых заболевших, за это же время 33 пациента выздоровели. Такая статистика была получена впервые.
Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1226 человек, из них — 129 детей. В обсерваторе находятся 26 местных жителей.
За все время в городе зарегистрировали 598 случаев заболевания, умерли 14 пациентов.
Добавим, что в Ростовской области заразились более 2,1 тысячи человек. Среди заболевших есть несовершеннолетние.
Добавим, что работодателям в Ростовской области посоветовали отправить в отпуск сотрудников с детьми.