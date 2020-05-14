В Ростове завели уголовное дело на вора в законе с 20-летним стажем

Фигурант в 1998 году получил статус «вор в законе». Он создал в области преступную группировку, его подельники длительное время занимались кражами, грабежами и вымогательствами.
«Организатор координировал деятельность созданных подразделений, придерживался криминальной идеологии. Также он распределял сферы преступного влияния», — заявили в прокуратуре.
Ранее Ленинский районный суд Ростова приговорил 47-летнего фигуранта к 7,5 года заключения за преступления, совершенные с 2002 по 2006 годы. Сейчас он объявлен в международный розыск.
Прокуратура взяла под контроль ход расследования.