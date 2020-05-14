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Власти Ростовской области отреагировали на жалобы медиков

14 мая 2020, 05:41
Фото: pixabay
В Ростовской области медики, которые пожаловались на отсутствие обещанных выплат, получили деньги, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в Каменске-Шахтинском 48 фельдшеров и водителей скорой помощи пожаловались на неудовлетворительные условия работы. Они заявили, что не получают стимулирующие выплаты.

Представители администрации города и ЦГБ провели встречу с медицинскими сотрудниками. Им ответили на все вопросы, в том числе по стимулирующим выплатам, которые им начислены за апрель в соответствии с отработанным временем.

«Все выплаты произведены в полном объеме. При возникновении вопросов медики могут обращаться в экономический блок ЦГБ», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

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