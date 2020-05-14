Власти Ростовской области отреагировали на жалобы медиков

Напомним, что в Каменске-Шахтинском 48 фельдшеров и водителей скорой помощи пожаловались на неудовлетворительные условия работы. Они заявили, что не получают стимулирующие выплаты.
Представители администрации города и ЦГБ провели встречу с медицинскими сотрудниками. Им ответили на все вопросы, в том числе по стимулирующим выплатам, которые им начислены за апрель в соответствии с отработанным временем.
«Все выплаты произведены в полном объеме. При возникновении вопросов медики могут обращаться в экономический блок ЦГБ», — уточнили в пресс-службе правительства региона.