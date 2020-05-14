Власти Узбекистана до 24 мая вывезут своих граждан из Ростова

Как прокомментировали в диппредставительстве Узбекистана, людей просили не возвращаться домой на автомобилях и автобусах, но к совету никто не прислушался. В итоге пытавшиеся попасть домой люди застряли на границе. «В настоящее время граждане Узбекистана находятся в селе Большая Черниговка, на границе с Оренбургской областью — это пассажиры 70 машин, двух автобусов и пяти микроавтобусов», — говорится в сообщении издания.