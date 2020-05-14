rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Узбекистана до 24 мая вывезут своих граждан из Ростова

14 мая 2020, 09:52
Фото: Peretz Partensky/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Власти Узбекистана организуют вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

«Власти Узбекистана планируют до 24 мая организовать несколько чартерных рейсов для вывоза граждан страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и Новосибирска», — говорится в сообщении издания.

Ранее в Оренбургской области на границе с Казахстаном собралось несколько сотен граждан Узбекистана, которые требуют открыть им транзитный коридор для возвращения домой. После этого власти Узбекистана начали обсуждать ситуацию с российскими и казахстанскими властям, чтобы найти выход из создавшегося положения.

Как прокомментировали в диппредставительстве Узбекистана, людей просили не возвращаться домой на автомобилях и автобусах, но к совету никто не прислушался. В итоге пытавшиеся попасть домой люди застряли на границе. «В настоящее время граждане Узбекистана находятся в селе Большая Черниговка, на границе с Оренбургской областью — это пассажиры 70 машин, двух автобусов и пяти микроавтобусов», — говорится в сообщении издания.

Напомним, для жителей Ростова организовали несколько вывозных рейсов из зарубежных стран.

Материалы по теме
Пассажиров вывозного рейса из Таиланда в Ростов направили на самоизоляциюВ ростовском Платове приземлился вывозной рейс из АнтальиВывозной рейс из Индии прилетит в Ростов на следующей неделе
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28