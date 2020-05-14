Власти Узбекистана до 24 мая вывезут своих граждан из Ростова

«Власти Узбекистана планируют до 24 мая организовать несколько чартерных рейсов для вывоза граждан страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и Новосибирска», — говорится в сообщении издания.
Ранее в Оренбургской области на границе с Казахстаном собралось несколько сотен граждан Узбекистана, которые требуют открыть им транзитный коридор для возвращения домой. После этого власти Узбекистана начали обсуждать ситуацию с российскими и казахстанскими властям, чтобы найти выход из создавшегося положения.
Как прокомментировали в диппредставительстве Узбекистана, людей просили не возвращаться домой на автомобилях и автобусах, но к совету никто не прислушался. В итоге пытавшиеся попасть домой люди застряли на границе. «В настоящее время граждане Узбекистана находятся в селе Большая Черниговка, на границе с Оренбургской областью — это пассажиры 70 машин, двух автобусов и пяти микроавтобусов», — говорится в сообщении издания.