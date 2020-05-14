Зачем ученые разрабатывают смертельные вирусы типа COVID-19

Общепризнанного запрета на создание смертоносных вирусов в лабораториях, как ни странно, нет. Некоторые страны ограничивают такие исследования по собственной инициативе. Например, в США запрет на разработку вирусов действовал с 2014 года. В 2017 году его сняли – американское правительство решило, что потенциальная польза от экспериментов компенсирует возможные риски. В 2019 году два таких проекта получили финансирование от властей США – их авторы пытаются сделать птичий грипп более опасным и заразным. Как они сами утверждают, в сугубо благих целях.