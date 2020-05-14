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Застрявших в Индии туристов вернут в Ростов

14 мая 2020, 09:55
Фото: wikimedia.org
В Ростов-на-Дону вернут туристов, которые из-за ситуации с коронавирусом оказались заперты в Индии, сообщили в Минкомсвязи.

Всего на четверг запланировали сразу три вывозных рейса — ГОА — Ростов-на-Дону, Тенерифе — Москва и Нью-Йорк — Москва. Таким образом, у ростовчан появилась возможность попасть домой.

Ранее жителей Ростова доставили домой из Таиланда и Турции. Стало известно, что у шести туристов из Таиланда обнаружили коронавирус.

Сейчас в Ростовской области зарегистрировано свыше 1,1 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости вырос до 50,2 случая на 100 тысяч населения.

За последние сутки в области выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 7245 человек.

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