rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Крыма привез домой коронавирус из Ростова

14 мая 2020, 09:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Республике Крым проверяют пассажиров вагона, в котором ехал зараженный коронавирусной инфекцией, сообщил руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю Дмитрий Крутиков.

Информация прозвучала на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым.

Как стало известно, местный житель, работающий в железнодорожной сфере, вернулся домой из Ростова-на-Дону. Мужчина обратился в больницу с признаками ОРВИ, после подтверждения болезни больного поместили в госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Ростовской области на 14 мая выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составило 2111 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7245 человек, сняли с наблюдения более 20 тысяч жителей региона.

Материалы по теме
В Ростовской области еще 78 человек заболели коронавирусомПочти 600 человек с коронавирусом вылечили в Ростовской областиВ Ростовской области 20 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28