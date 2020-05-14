Житель Крыма привез домой коронавирус из Ростова

Информация прозвучала на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на территории Республики Крым.
Как стало известно, местный житель, работающий в железнодорожной сфере, вернулся домой из Ростова-на-Дону. Мужчина обратился в больницу с признаками ОРВИ, после подтверждения болезни больного поместили в госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Напомним, в Ростовской области на 14 мая выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших составило 2111 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7245 человек, сняли с наблюдения более 20 тысяч жителей региона.