Жительница Батайска истязала дочь, заставляя ее стоять на коленях на соли

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Шестнадцатилетняя дочь батайчанки больше двух лет не посещала школу. При этом в качестве наказания за любые проступки мать заставляла девочку стоять на коленях на пищевой соли. Из-за этого у подростка образовались ссадины.