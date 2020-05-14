Жительница Батайска истязала дочь, заставляя ее стоять на коленях на соли

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Шестнадцатилетняя дочь батайчанки больше двух лет не посещала школу. При этом в качестве наказания за любые проступки мать заставляла девочку стоять на коленях на пищевой соли. Из-за этого у подростка образовались ссадины.
Кроме того, женщина несколько раз избивала ребенка, из-за этого девочка не раз уходила из дома. Теперь нерадивой матери грозит до трех лет лишения свободы.
Всего в регионе в первом квартале 2020 года было возбуждено 11 уголовных дел, связанных с неисполнением родителями своих обязанностей.
Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей региона сообщать в полицию о случаях угрозы жизни и здоровью детей, нарушения их прав и законных интересов со стороны родителей и опекунов.