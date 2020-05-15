Более 200 детских площадок демонтируют в Таганроге

В городе до 1 июня пройдет инвентаризация детских площадок. Это связано с предстоящими изменениями, так как с начала лета все площадки должны будут соответствовать не только техническому регламенту, но и ГОСТам.
У каждой площадки должны быть сертификаты безопасности. Наличие этого документа проверят ведомственные комиссии каждого муниципалитета.
«В ходе проводимой работы стало понятно, что 64 площадки не соответствуют требованиям и будут демонтированы. Еще у 149 объектов срок эксплуатации превышает 20 лет, они находятся в аварийном состоянии и опасны для детей», — уточнили в мэрии.
Наиболее травмоопасными являются горки, качели, карусели и лестницы старого образца. Сейчас проводится их демонтаж.