Часть Ростова с понедельника оставят без горячей воды

Горячее водоснабжение будет ограничено в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах из-за гидравлических испытаний теплосетей.
Принимать теплый душ временно не смогут жители Северного жилого массива, где горячую воду отключат в домах в границах улиц Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — проспекта Королева — проспекта Космонавтов — Волкова.
В районе «Темерника» без горячей воды на несколько дней останутся жители домов в границах улиц Лелюшенко — Миронова — Думенко. Также в районе проспекта Ленина горячее водоснабжение ограничат в границах улиц Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — проспекта Нагибина — Новаторов — Врубовая — переулка Актюбинский.
При этом в случае, если специалисты найдут дефекты на участках теплосети, на восстановление горячего водоснабжения может потребоваться время.
Ранее городские власти Ростова сообщили, что усилили лабораторный контроль качества воды на всех этапах очистки и обеззараживания. До этого ростовчане стали жаловаться на зуд и раздражение на коже после принятия душа.
Ранее из-за ремонта оборудования на котельных без горячей воды остались жители центральной части Ростова-на-Дону.