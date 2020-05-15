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Часть Ростова с понедельника оставят без горячей воды

15 мая 2020, 18:50
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону с 18 по 23 мая 2020 года в нескольких районах ожидаются проблемы с поступлением горячей воды, проинформировали городские власти.

Горячее водоснабжение будет ограничено в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах из-за гидравлических испытаний теплосетей.

Принимать теплый душ временно не смогут жители Северного жилого массива, где горячую воду отключат в домах в границах улиц Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — проспекта Королева — проспекта Космонавтов — Волкова.

В районе «Темерника» без горячей воды на несколько дней останутся жители домов в границах улиц Лелюшенко — Миронова — Думенко. Также в районе проспекта Ленина горячее водоснабжение ограничат в границах улиц Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — проспекта Нагибина — Новаторов — Врубовая — переулка Актюбинский.

При этом в случае, если специалисты найдут дефекты на участках теплосети, на восстановление горячего водоснабжения может потребоваться время.

Ранее городские власти Ростова сообщили, что усилили лабораторный контроль качества воды на всех этапах очистки и обеззараживания. До этого ростовчане стали жаловаться на зуд и раздражение на коже после принятия душа.

Ранее из-за ремонта оборудования на котельных без горячей воды остались жители центральной части Ростова-на-Дону.

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