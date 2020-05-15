Дизайн-проект нового парка в Суворовском в Ростове обсудят эксперты в начале июня

Напомним, парк 70-летия Победы был включён в федеральную программу благоустройства общественных территорий. По результатам онлайн голосования он занял второе место, обойдя даже старейший в городе парк им. Горького.
Практически сразу же после объявления результатов голосования, в феврале текущего года, было организовано соучаствующее проектирование. На этом этапе жители района показали профессиональным архитекторам, что они хотели бы видеть в парке. По итогам этой работы предложения и задумки непрофессиональных проектировщиков были интегрированы в официальный дизайн-проект.
А уже в апреле проектное бюро «Среда» представило концепцию парка на обсуждение жителям. Будущий парк объединен идеей, символизирующей связь времен: историческая зона будет объединена со спортивными площадками (велобеговая трасса, зона для прогулок по терренкурам), местами для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. Идея вызвала огромный интерес у жителей Суворовского, вызвав бурные дискуссии в соцсетях. После серии предварительных обсуждений, было проведено еще две онлайн конференции, на которых неравнодушные жители района совместно с разработчиками приняли окончательную концепцию. Также общим голосованием было выбрано название центральной площади будущего парка — площадь Времён.
В результате именно эта концепция стала основной, и её в начале июня обсудит конкурсная комиссия. По условиям конкурса, территории для обустройства предлагают муниципальные власти. В свою очередь, для того, чтобы дизайн-проект был выполнен на высоком профессиональном уровне, застройщик Суворовского «ВКБ-Новостройки», выделил порядка 2 млн рублей на его разработку.
Напомним, парк им. 70-летия Победы заложен в Суворовском районе в 2015 году. Ранее застройщик уже занимался его благоустройством, в нем работает воскресная школа и часовня, есть аллея и памятник в честь погибших бойцов спецназа. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению и уборке территории.