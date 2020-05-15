Дизайн-проект нового парка в Суворовском в Ростове обсудят эксперты в начале июня

А уже в апреле проектное бюро «Среда» представило концепцию парка на обсуждение жителям. Будущий парк объединен идеей, символизирующей связь времен: историческая зона будет объединена со спортивными площадками (велобеговая трасса, зона для прогулок по терренкурам), местами для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. Идея вызвала огромный интерес у жителей Суворовского, вызвав бурные дискуссии в соцсетях. После серии предварительных обсуждений, было проведено еще две онлайн конференции, на которых неравнодушные жители района совместно с разработчиками приняли окончательную концепцию. Также общим голосованием было выбрано название центральной площади будущего парка — площадь Времён.