rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двойня родилась у женщины с коронавирусом в Ростове

15 мая 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на свет появилась двойня от матери, заболевшей коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Градоначальник поздравил всех с Международным днем семьи и рассказал о необычном событии в городе. В городской больнице № 20 у женщины с положительным COVID-19-статусом родилась двойня.

«Это первый подобный случай в Ростове. На свет появились две девочки, из-за малого веса они помещены в кювез», — уточнил Алексей Логвиненко.

Он добавил, что младенцы дышат самостоятельно, но для стабилизации состояния их подключили к кислороду. Их мать чувствует себя хорошо.

Глава администрации пожелал младенцам и их маме крепкого здоровья.

За все время в регионе выявили уже 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных есть несовершеннолетние.

Материалы по теме
Зараженные коронавирусом территории назвали власти Ростовской областиЗа последние двое суток в Ростовской области от коронавируса никто не умерИсправительную колонию закрыли на карантин в Ростове из-за выявленного коронавируса
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28