Двойня родилась у женщины с коронавирусом в Ростове

Градоначальник поздравил всех с Международным днем семьи и рассказал о необычном событии в городе. В городской больнице № 20 у женщины с положительным COVID-19-статусом родилась двойня.
«Это первый подобный случай в Ростове. На свет появились две девочки, из-за малого веса они помещены в кювез», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что младенцы дышат самостоятельно, но для стабилизации состояния их подключили к кислороду. Их мать чувствует себя хорошо.
Глава администрации пожелал младенцам и их маме крепкого здоровья.
За все время в регионе выявили уже 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных есть несовершеннолетние.