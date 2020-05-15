Фельдшерам донской скорой заплатили за COVID-19 в пять раз меньше обещанного

По первой из них фельдшеры скорых должны получить 11276 рублей, по второй (президентская выплата, которая не облагается налогами) — 25 тысяч. Однако, как следует из документов, которые оказались в распоряжении корреспондента RostovGazeta, размер второй доплаты зависит от времени работы сотрудника, причем 25 тысяч — это максимальная сумма на одного. »Выплата по COVID-19 работникам определяется за время (рабочую смену и (или) смены) оказания скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», — указано в документе. Третья выплата, губернаторская, предусматривает, что фельдшеру, оказывающему помощь потенциально зараженному человеку, доплатят пять тысяч рублей.