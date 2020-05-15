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Фельдшерам донской скорой заплатили за COVID-19 в пять раз меньше обещанного

15 мая 2020, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Фельдшерам скорой в Аксайском районе доплатили по пять тысяч рублей за месячную работу с больными, зараженными коронавирусом, рассказал корреспонденту RostovGazeta один из медиков.

Фельдшер отметил, что изначально им обещали доплатить по 25 тысяч за работу с пациентами, больными коронавирусом. «Доплатили что-то в районе пяти тысяч рублей. И на этом все. Нам сказали, что выплату в 25 тысяч делят на бригады», — сообщил собеседник.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ответ на вопрос корреспондента RostovGazeta сообщила, что для медиков предусмотрены три выплаты: две с федерального уровня, одна — с регионального.

По первой из них фельдшеры скорых должны получить 11276 рублей, по второй (президентская выплата, которая не облагается налогами) — 25 тысяч. Однако, как следует из документов, которые оказались в распоряжении корреспондента RostovGazeta, размер второй доплаты зависит от времени работы сотрудника, причем 25 тысяч — это максимальная сумма на одного. »Выплата по COVID-19 работникам определяется за время (рабочую смену и (или) смены) оказания скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19», — указано в документе. Третья выплата, губернаторская, предусматривает, что фельдшеру, оказывающему помощь потенциально зараженному человеку, доплатят пять тысяч рублей.

Из документов также следует, что медики не могут претендовать на несколько стимулирующих доплат — им выплачивают только одну из них. Корреспондент RostovGazeta попытался дозвониться на «горячую линию» по доплатам при областном Минздраве, чтобы узнать, какую именно выплату получили медики — губернаторскую или президентскую, однако звонок сбрасывался. Однако и так очевидно, что им назначили минимальную из возможных сумм.

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