Главврач БСМП Таганрога рассказал, сколько длится лечение больных с коронавирусом

Сейчас в вверенном ему госпитале находятся десять пациентов в тяжелом состоянии и четверо - в критическом. Так, три недели провела на аппарате ИВЛ женщина, поступившая с двусторонней пневмонией. До госпитализации она неделю лечилась самостоятельно уколами антибиотиков. Только сейчас пациентка пошла на поправку. Дмитрий Сафонов рассказал, что женщина не обращалась за медпомощью из-за смерти близкого родственника и похорон.