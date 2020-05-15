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Главврач БСМП Таганрога рассказал, сколько длится лечение больных с коронавирусом

15 мая 2020, 17:52
Фото: pixabay.com
Лечение больных коронавирусом может длиться от 10 дней до четырех недель, рассказал сообщил в ходе брифинга главврач больницы скорой медпомощи Дмитрий Сафонов.

На базе БСМП был развернут ковидный госпиталь, в котором находятся несколько десятков пациентов. По словам Сафонова, многое зависит от состояния, в котором поступают заразившиеся инфекцией. Легкое течение болезни позволяет выписывать пациента уже через десять дней после получения положительного теста.

При поступлении пациента в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии на лечение может уйти от 2,5 недель до месяца.

Сейчас в вверенном ему госпитале находятся десять пациентов в тяжелом состоянии и четверо - в критическом. Так, три недели провела на аппарате ИВЛ женщина, поступившая с двусторонней пневмонией. До госпитализации она неделю лечилась самостоятельно уколами антибиотиков. Только сейчас пациентка пошла на поправку. Дмитрий Сафонов рассказал, что женщина не обращалась за медпомощью из-за смерти близкого родственника и похорон.

На сегодняшний день в Ростовской области зафиксировано 2200 случаев заражения коронавирусом, умерли 25 человек. При этом больше 28% заболевших в регионе уже признаны излечившимися.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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