Главврач БСМП Таганрога рассказал, сколько длится лечение больных с коронавирусом

На базе БСМП был развернут ковидный госпиталь, в котором находятся несколько десятков пациентов. По словам Сафонова, многое зависит от состояния, в котором поступают заразившиеся инфекцией. Легкое течение болезни позволяет выписывать пациента уже через десять дней после получения положительного теста.
При поступлении пациента в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии на лечение может уйти от 2,5 недель до месяца.
Сейчас в вверенном ему госпитале находятся десять пациентов в тяжелом состоянии и четверо - в критическом. Так, три недели провела на аппарате ИВЛ женщина, поступившая с двусторонней пневмонией. До госпитализации она неделю лечилась самостоятельно уколами антибиотиков. Только сейчас пациентка пошла на поправку. Дмитрий Сафонов рассказал, что женщина не обращалась за медпомощью из-за смерти близкого родственника и похорон.
На сегодняшний день в Ростовской области зафиксировано 2200 случаев заражения коронавирусом, умерли 25 человек. При этом больше 28% заболевших в регионе уже признаны излечившимися.