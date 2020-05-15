Госдума повторно анализирует выборное законодательство

Отмечается, что из-за переосмысления людьми своей прошлой жизни запрет вводится не пожизненно, а на пять лет. За это время потенциальный кандидат может подтвердить на деле свои изменения в лучшую сторону и желание служить обществу. Только после этого он может стать претендентом на выборные должности.