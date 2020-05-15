Госдума повторно анализирует выборное законодательство

Преступления с подобного рода ограничениями завязаны на насилии, экстремизме и экономике. Вопрос в этом случае лежит не столько в области права, сколько в области морали.
Телеканал Мейстер пишет, что вместе с тем, кандидаты по неустановленным мотивам стараются скрыть «грехи молодости» от избирателей. Информация о наличии судимости часто приводится в инфоматериалах избиркомов мелким шрифтом. Помимо того, практически никто не читает официальные документы. Соответственно, только что вышедший на свободу преступник может принимать участие в выборах.
Отмечается, что из-за переосмысления людьми своей прошлой жизни запрет вводится не пожизненно, а на пять лет. За это время потенциальный кандидат может подтвердить на деле свои изменения в лучшую сторону и желание служить обществу. Только после этого он может стать претендентом на выборные должности.