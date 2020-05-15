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Кровлю музея истории Батайска отремонтируют в 2020 году

15 мая 2020, 08:43
Фото: музейбатайска.рф
В Ростовской области направят 2,9 миллиона рублей на проведение капитального ремонта кровли музея истории Батайска, сообщили в правительстве региона.

Здание находится в городском парке культуры и отдыха. В музее собраны девять тысяч экспонатов и документов, рассказывающих об истории города.

Всего губернатор Василий Голубев поручил выделить из бюджета Ростовской области более 6,5 миллиона рублей для социальных объектов. Часть денег потратят на покупку медицинского оборудования для больницы в Багаевском районе, инвентаря для детского сада «Ягодка» Веселовского района.

«Будут закуплены спортивные товары для Кузнецовского сельского Дома культуры Милютинского района. Культурно-досуговый центр Семикаракорского района получит новые сценические костюмы», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в селе Самбек приступили к строительству нового водовода, на который потратят 500 миллионов рублей.

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