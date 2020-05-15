Кровлю музея истории Батайска отремонтируют в 2020 году

Всего губернатор Василий Голубев поручил выделить из бюджета Ростовской области более 6,5 миллиона рублей для социальных объектов. Часть денег потратят на покупку медицинского оборудования для больницы в Багаевском районе, инвентаря для детского сада «Ягодка» Веселовского района.