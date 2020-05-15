Кровлю музея истории Батайска отремонтируют в 2020 году

Здание находится в городском парке культуры и отдыха. В музее собраны девять тысяч экспонатов и документов, рассказывающих об истории города.
Всего губернатор Василий Голубев поручил выделить из бюджета Ростовской области более 6,5 миллиона рублей для социальных объектов. Часть денег потратят на покупку медицинского оборудования для больницы в Багаевском районе, инвентаря для детского сада «Ягодка» Веселовского района.
«Будут закуплены спортивные товары для Кузнецовского сельского Дома культуры Милютинского района. Культурно-досуговый центр Семикаракорского района получит новые сценические костюмы», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в селе Самбек приступили к строительству нового водовода, на который потратят 500 миллионов рублей.