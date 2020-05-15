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На выходных в Ростове ожидается облачность и дожди

15 мая 2020, 04:24
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на выходных ожидается дождливая погода с температурой до 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Дождь начнется еще в пятницу днем, воздух прогреется до 22 градусов. Скорость ветра поднимется до 5 метров в секунду.

В субботу сохранится аналогичная погода, но температура не превысит 17 градусов. Ночью осадки прекратятся и похолодает до 8 градусов.

Однако днем в воскресенье снова пройдет дождь. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

На следующей неделе ожидается облачная погода. С понедельника по четверг температура будет варьироваться от 21 до 23 градусов. Максимальная скорость ветра составит 7 метров в секунду.

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