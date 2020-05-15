На выходных в Ростове ожидается облачность и дожди

Дождь начнется еще в пятницу днем, воздух прогреется до 22 градусов. Скорость ветра поднимется до 5 метров в секунду.
В субботу сохранится аналогичная погода, но температура не превысит 17 градусов. Ночью осадки прекратятся и похолодает до 8 градусов.
Однако днем в воскресенье снова пройдет дождь. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
На следующей неделе ожидается облачная погода. С понедельника по четверг температура будет варьироваться от 21 до 23 градусов. Максимальная скорость ветра составит 7 метров в секунду.