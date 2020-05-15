Неделя Ростова: ослабление изоляции, обманутые врачи и двойня в «ковидном» госпитале

За неделю число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области выросло примерно на четверть и к 15 мая достигло 2200 человек. При этом больше 28% заболевших в регионе уже признаны излечившимися. Болезнь унесла жизни 25 человек, и показатель летальности инфекции составил 1,13%.
Среди погибших от COVID-19 12 женщин и 13 мужчин. По данным областного Минздрава, у большинства были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, диабет, патологии органов дыхания. Кроме того, среди жертв коронавируса в Ростовской области есть наркозависимые и ВИЧ-инфицированные.
Губернатор региона Василий Голубев 12 мая обратился к жителям области и сообщил о долгожданном смягчении ограничительных мер. Так, с 15 мая возобновили работу продовольственные ярмарки и по предварительной записи стали работать МФЦ. Уже на следующей неделе власти региона обещают разрешить жителям прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции. Также планируется открытие магазинов непродовольственных товаров (за исключением расположенных в торговых центрах), автосалонов и предприятий бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. При этом для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится.
При этом в разработанных Роспотребнадзором требованиях к работе салонов красоты и парикмахерских говорится о том, что в них будут оказывать пока ограниченный круг услуг — стрижки и уход за волосами.
В четверг, 14 мая, власти Ростовской области объявили, что 4352 работника системы здравоохранения получили региональные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
Однако, как оказалось, полную сумму обещанных выплат получили не все. Фельдшеры скорой в Аксайском районе получили доплату в размере пяти тысяч рублей за месячную работу с «ковидными» больными. Как оказалось, медики не могут претендовать на все три стимулирующие доплаты — им выплачивают только одну из них.
При этом по первой доплате фельдшерам обещали заплатить 11276 рублей, по второй — 25 тысяч рублей, по третьей — пять тысяч рублей. Из документов, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta, следует, что размер второй выплаты по COVID-19 работникам определяется за время (рабочую смену и (или) смены) оказания скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и ее максимальный размер составляет 25 тысяч рублей.
Пояснения от регионального Минздрава получить пока не удалось.
Тем не менее медики продолжают нести свою вахту в условиях пандемии. Так, в пятницу, 15 мая, в Ростове-на-Дону в «ковидном» госпитале появилась на свет первая двойня. Две девочки родились в городской больнице № 20 у женщины с положительным COVID-19-статусом. Оказалось, это первый случай рождения двойни у больной коронавирусом матери, зафиксированный в России.
Девочки родились с маленьким весом, но дышат самостоятельно. Для того, чтобы стабилизировать их состояние, младенцев подключили к кислороду.