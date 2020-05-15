Неделя Ростова: ослабление изоляции, обманутые врачи и двойня в «ковидном» госпитале

Губернатор региона Василий Голубев 12 мая обратился к жителям области и сообщил о долгожданном смягчении ограничительных мер. Так, с 15 мая возобновили работу продовольственные ярмарки и по предварительной записи стали работать МФЦ. Уже на следующей неделе власти региона обещают разрешить жителям прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции. Также планируется открытие магазинов непродовольственных товаров (за исключением расположенных в торговых центрах), автосалонов и предприятий бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. При этом для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится.