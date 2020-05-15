«Россети» реорганизовали активы ПАО «Ленэнерго»

В четверг, 14 мая, в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о том, что реорганизация «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершена. К компании были присоединены АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС». Присоединенные юрлица прекратили свою деятельность. Об этом пишут «Новые известия».