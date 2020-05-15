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«Россети» реорганизовали активы ПАО «Ленэнерго»

15 мая 2020, 17:45
Фото: rosseti.ru/press
Энергетический холдинг «Россети» консолидировал электросетевые активы «Россети Ленэнерго», выполнив таким образом поручение президента РФ Владимира Путина.

В четверг, 14 мая, в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о том, что реорганизация «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершена. К компании были присоединены АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС». Присоединенные юрлица прекратили свою деятельность. Об этом пишут «Новые известия».

Переход «Россети Ленэнерго» и «дочек» на единую акцию стал финальным этапом пятилетней работы, направленной на консолидацию активов компании. Благодаря этому процессу удалось создать единый центр управления сетями, увеличить надежность электроснабжения потребителей, сократить расходы на обслуживание сетей, а также произвести оптимизацию капитальных вложений.

По словам генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, стратегическая цель группы компаний «Россети» заключается во внедрении комплексного подхода к управлению и развитию российского электросетевого комплекса. Благодаря консолидации удастся создать единый центр, который будет ответственен за надежность электроснабжения. Оптимизация расходов и отсутствие дублирования инвестиций помогут сдерживать рост тарифа.

Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин заявил, что оптимизация бизнес-процессов станет важнейшим драйвером работы энергокомпании. Объединенная компания, имеющая более прозрачную структуру, будет привлекательнее для инвесторов, отметил он.

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