«Россети» возьмут под управление ПАО «ФСК ЕЭС»

По итогам голосования было решено сделать единоличным исполнительным органом общества управляющую организацию ПАО «Россети». В связи с этим председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров был досрочно лишен своих полномочий, пишут «Новые известия».
Кроме того, акционерами были утверждены годовой отчет и финансовая отчетность за прошлый год. Акционеры перераспределили прибыль за 2019 год и выплатили дивиденды в размере 0,0095 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов достигнет 12 миллиардов рублей. С учетом промежуточных дивидендов, перечисленных за девять месяцев 2019 года, объем выплаченных средств составит 23,3 миллиарда рублей.
На собрании акционеры решили обновить состав совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и приняли туда 11 человек, среди которых заместитель генерального директора «Россетей» Леонид Неганов, исполняющая обязанности заместителя генерального директора «Россетей» Лариса Романовская, а также заместитель министра энергетики России Юрий Маневич. Также поменялись члены ревизионной комиссии, куда вошли пять человек.
Акционерами были утверждены новые редакции устава общества и других документов, которые связаны с положением совета директоров и ревизионной комиссии.
ФСК ЕЭС — одна из самых крупнейших в мире публичных электросетевых компаний. В руках «Россетей» сосредоточено 80,13% ценных бумаг предприятия.