rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Россети» возьмут под управление ПАО «ФСК ЕЭС»

15 мая 2020, 19:01
Фото: rosseti.ru
В пятницу, 15 мая, акционеры ПАО «ФСК ЕЭС», входящего в энергохолдинг «Россети», заочно проголосовали на годовом собрании и приняли решение позволить «Россетям» управлять компанией.

По итогам голосования было решено сделать единоличным исполнительным органом общества управляющую организацию ПАО «Россети». В связи с этим председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров был досрочно лишен своих полномочий, пишут «Новые известия».

Кроме того, акционерами были утверждены годовой отчет и финансовая отчетность за прошлый год. Акционеры перераспределили прибыль за 2019 год и выплатили дивиденды в размере 0,0095 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов достигнет 12 миллиардов рублей. С учетом промежуточных дивидендов, перечисленных за девять месяцев 2019 года, объем выплаченных средств составит 23,3 миллиарда рублей.

На собрании акционеры решили обновить состав совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и приняли туда 11 человек, среди которых заместитель генерального директора «Россетей» Леонид Неганов, исполняющая обязанности заместителя генерального директора «Россетей» Лариса Романовская, а также заместитель министра энергетики России Юрий Маневич. Также поменялись члены ревизионной комиссии, куда вошли пять человек.

Акционерами были утверждены новые редакции устава общества и других документов, которые связаны с положением совета директоров и ревизионной комиссии.

ФСК ЕЭС — одна из самых крупнейших в мире публичных электросетевых компаний. В руках «Россетей» сосредоточено 80,13% ценных бумаг предприятия.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28