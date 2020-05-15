«Россети» возьмут под управление ПАО «ФСК ЕЭС»

Кроме того, акционерами были утверждены годовой отчет и финансовая отчетность за прошлый год. Акционеры перераспределили прибыль за 2019 год и выплатили дивиденды в размере 0,0095 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов достигнет 12 миллиардов рублей. С учетом промежуточных дивидендов, перечисленных за девять месяцев 2019 года, объем выплаченных средств составит 23,3 миллиарда рублей.