Стартует VK Fest — первый в России недельный онлайн-фестиваль

Также VK Fest традиционно уделяет внимание благотворительности и в этом году соберёт деньги на помощь больницам и жертвам домашнего насилия. Все 7 дней, которые продлится VK Fest, пользователи смогут отправлять друзьям особенный подарок. Деньги от его продажи будут перечислены трём некоммерческим организациям: AdVita и «Не напрасно», которые объединили усилия, чтобы помочь больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, а также центру «Насилию.нет», куда пострадавшие от домашнего насилия могут прийти за психологической и юридической помощью.