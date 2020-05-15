Уголовное дело завели в Ростове после гибели двух человек при крушении судна

Происшествие случилось в июле 2019 года в поселке Джубга в 300 метрах от берега. В море перевернулся прогулочный катер «Атолл», которым управлял 57-летний житель Кубани.
«На судне находились 48 отдыхающих, в том числе 19 детей, хотя максимальная вместимость составляла 11 человек. Во время происшествия погибли две женщины в возрасте 43 и 35 лет», — сказано в сообщении.
Оказалось, что в конструкцию судна внесли изменения, которые привели к ухудшению показателей устойчивости. Также в катере оказался неисправным мотор.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Максимальное наказание составляет семь лет заключения.