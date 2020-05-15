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В Таганроге закроют железнодорожный переезд из-за ремонта

15 мая 2020, 08:44
Фото: rzd.ru
В Таганроге Ростовской области из-за проведения ремонтных работ будет временно закрыто движение на железнодорожном переезде, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 15 мая по 5 июня для всех видов транспорта. Нельзя будет проехать на участке автотранспортного узла — пересечении улиц Ленина и Котлостроительной.

Отмечается, что для общественного транспорта предусмотрены пути объезда. Так, автобусы № 3 поедут по улицам Большая Бульварная, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник и улице Ленина.

На время ограничений поменялась схема движения транспорта на маршрутах № 6, 15, 56.

Ранее появилась информация, что в Ростове из-за ремонта моста на улице Зоологической внесли изменения в автобусный маршрут № 6а.

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