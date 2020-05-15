В Таганроге закроют железнодорожный переезд из-за ремонта

Ограничения будут действовать с 15 мая по 5 июня для всех видов транспорта. Нельзя будет проехать на участке автотранспортного узла — пересечении улиц Ленина и Котлостроительной.
Отмечается, что для общественного транспорта предусмотрены пути объезда. Так, автобусы № 3 поедут по улицам Большая Бульварная, Котлостроительной, площади Марцевский Треугольник и улице Ленина.
На время ограничений поменялась схема движения транспорта на маршрутах № 6, 15, 56.
Ранее появилась информация, что в Ростове из-за ремонта моста на улице Зоологической внесли изменения в автобусный маршрут № 6а.