Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» вернуться к тренировкам

«У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», – сообщила пресс-служба «Зенита».