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Власти Санкт-Петербурга разрешили «Зениту» вернуться к тренировкам

15 мая 2020, 15:26
Фото: pixabay.com
Питерский «Зенит» получил одобрение от властей на возвращение к тренировкам.

«У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», – сообщила пресс-служба «Зенита».

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации СМИ, РФС надеется возобновить турнир в середине июня.

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