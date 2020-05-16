Минометные мины времен ВОВ нашли во время реконструкции парка в Шахтах

Мины нашли недалеко от фонтана и летнего театра парка во время прокладки коммуникаций. О находке сразу же сообщили в полицию и оцепили место обнаружения мин. Вскоре в парк приехали саперы, которые подняли мины.
«Находки похожи на оперенные мины весом 0,85 килограмма от 50-мм ротного миномета образца 1938 или 1940 годов», — сказано в сообщении.
В городском парке во время войны не вели боев, на его территории располагалось кладбище, а рядом находился госпиталь.
Ранее на поле при проведении сельскохозяйственных работ жители Багаевского района нашли более 50 взрывоопасных предметов времен ВОВ. Все боеприпасы уничтожили на полигоне Кадамовский.