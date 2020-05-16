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Минометные мины времен ВОВ нашли во время реконструкции парка в Шахтах

16 мая 2020, 10:57
Фото: shahty.ru
В Шахтах при реконструкции Александровского парка нашли артиллерийские мины времен Великой Отечественной войны, сообщил портал shahty.ru.

Мины нашли недалеко от фонтана и летнего театра парка во время прокладки коммуникаций. О находке сразу же сообщили в полицию и оцепили место обнаружения мин. Вскоре в парк приехали саперы, которые подняли мины.

«Находки похожи на оперенные мины весом 0,85 килограмма от 50-мм ротного миномета образца 1938 или 1940 годов», — сказано в сообщении.

В городском парке во время войны не вели боев, на его территории располагалось кладбище, а рядом находился госпиталь.

Ранее на поле при проведении сельскохозяйственных работ жители Багаевского района нашли более 50 взрывоопасных предметов времен ВОВ. Все боеприпасы уничтожили на полигоне Кадамовский.

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#Новости#Происшествия
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